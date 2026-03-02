Рейтинг@Mail.ru
14:12 02.03.2026
Минобороны Катара заявило об атаке беспилотников на энергообъекты
Минобороны Катара заявило об атаке беспилотников на энергообъекты
Минобороны Катара сообщило об ударе двух иранских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры, информации о жертвах не поступало. РИА Новости, 02.03.2026
2026
катар, в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны Катара заявило об атаке беспилотников на энергообъекты

Минобороны Катара заявило об атаке БПЛА Ирана на энергообъекты

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Катаре
Дым на месте взрыва в Катаре - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны Катара сообщило об ударе двух иранских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры, информации о жертвах не поступало.
"Катар подвергся атаке двух беспилотников, запущенных из Ирана. Один из них атаковал резервуар для воды, принадлежащий электростанции в Месаиде, второй нанес удар по энергетическому объекту в промышленном городе Рас-Лаффан, принадлежащему компании QatarEnergy. Информации о жертвах не поступало", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственный думы России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана
