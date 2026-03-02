Рейтинг@Mail.ru
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
01:56 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/kallas-2077759953.html
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи
Глава евродипломатии Кая Каллас подменяет понятия, заявляя, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи просто умер, об этом в соцсети Х заявил бывший первый замглавы РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T01:56:00+03:00
2026-03-02T01:56:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
кайя каллас
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_170:416:3072:2048_1920x0_80_0_0_663947808ce95506cf535fa0cc72b19e.jpg
https://ria.ru/20260302/udary-2077756816.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077758636.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2077754973.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077672788.html
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, кайя каллас, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Кайя Каллас, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи

Экс-посол Сибал назвал слова Каллас о ликвидации Хаменеи уловкой

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас подменяет понятия, заявляя, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи просто умер, об этом в соцсети Х заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.
«
"Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка", — написал он.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США выступили с пугающим предупреждением из-за ударов по Ирану
01:01
По словам экс-дипломата, подобными заявлениями Каллас одобряет его убийство и пытается переложить ответственность на Иран, сделав его ответственным за дальнейшую деэскалацию.
«
"Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна", — заключил Сибал.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
01:26
О гибели верховного лидера иранское телевидение объявило в ночь на воскресенье. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка Хаменеи. При этом Кая Каллас назвала "смерти Хаменеи" переломным моментом для страны, который якобы позволит народу получить больше свободы. Она заявила, что поддерживает связь с партнерами для поиска путей по эскалации, и обвинила Иран в военных действиях в регионе.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп пригрозил силовикам Ирана смертью, если они не сложат оружие
00:35
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиКайя КалласВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
