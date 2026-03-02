Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас подменяет понятия, заявляя, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи просто умер, об этом в соцсети Х заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.
«
"Целенаправленное политическое убийство превратилось в "смерть" Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка", — написал он.
«
"Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна", — заключил Сибал.
О гибели верховного лидера иранское телевидение объявило в ночь на воскресенье. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка Хаменеи. При этом Кая Каллас назвала "смерти Хаменеи" переломным моментом для страны, который якобы позволит народу получить больше свободы. Она заявила, что поддерживает связь с партнерами для поиска путей по эскалации, и обвинила Иран в военных действиях в регионе.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.