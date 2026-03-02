Рейтинг@Mail.ru
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
21:00 02.03.2026
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) крайне обеспокоены сообщениями об ударах в Иране, которые представляют "серьезную опасность" для детей, следует из заявления... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:00:00+03:00
2026-03-02T21:00:00+03:00
в мире
иран
юнисеф
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, юнисеф, оон, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Иран, ЮНИСЕФ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране

ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах по школам в Иране

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) крайне обеспокоены сообщениями об ударах в Иране, которые представляют "серьезную опасность" для детей, следует из заявления организации.
"ЮНИСЕФ выражает глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах в Иране и по всему региону, демонстрирующими серьезную опасность для детей. Поступают сообщения об ударах по школам в Иране, в том числе по школе для девочек в городе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана. Сообщается о гибели десятков учеников и ранении многих других", - говорится в заявлении.
В ЮНИСЕФ настоятельно призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, а также права человека, включая защиту гражданского населения и основных услуг, от которых зависят дети.
"Нападения на гражданское население и гражданские объекты, включая школы, являются нарушением международного права", - напомнили в ЮНИСЕФ.
В миреИранЮНИСЕФООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
