ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране
ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране
2026-03-02T21:00:00+03:00
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) крайне обеспокоены сообщениями об ударах в Иране, которые представляют "серьезную опасность" для детей, следует из заявления организации.
"ЮНИСЕФ
выражает глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах в Иране и по всему региону, демонстрирующими серьезную опасность для детей. Поступают сообщения об ударах по школам в Иране, в том числе по школе для девочек в городе Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана. Сообщается о гибели десятков учеников и ранении многих других", - говорится в заявлении
.
В ЮНИСЕФ настоятельно призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, а также права человека, включая защиту гражданского населения и основных услуг, от которых зависят дети.
"Нападения на гражданское население и гражданские объекты, включая школы, являются нарушением международного права", - напомнили в ЮНИСЕФ.