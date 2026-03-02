ЮНИСЕФ обеспокоен сообщениями об ударах в Иране

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) крайне обеспокоены сообщениями об ударах в Иране, которые представляют "серьезную опасность" для детей, следует из заявления организации.

В ЮНИСЕФ настоятельно призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, а также права человека, включая защиту гражданского населения и основных услуг, от которых зависят дети.