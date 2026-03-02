ЮНЕСКО сообщила координаты охраняемых объектов на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО на фоне эскалации на Ближнем Востоке сообщила всем сторонам координаты охраняемых объектов в Иране и регионе, чтобы предотвратить потенциальный ущерб, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Там напомнили, что культурные ценности охраняются международным правом, в частности Гаагской конвенцией 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, включая механизм усиленной защиты, а также Конвенцией 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия.