ЮНЕСКО сообщила координаты охраняемых объектов на Ближнем Востоке
22:43 02.03.2026
ЮНЕСКО сообщила координаты охраняемых объектов на Ближнем Востоке
в мире, иран, ближний восток, тегеран (город), юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Тегеран (город), ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЮНЕСКО сообщила координаты охраняемых объектов на Ближнем Востоке

ЮНЕСКО из-за эскалации в Иране сообщила координаты охраняемых объектов в регионе

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. ЮНЕСКО на фоне эскалации на Ближнем Востоке сообщила всем сторонам координаты охраняемых объектов в Иране и регионе, чтобы предотвратить потенциальный ущерб, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"ЮНЕСКО продолжает внимательно следить за состоянием культурного наследия в стране (Иране) и регионе в целях обеспечения его защиты. С этой целью организация сообщила всем заинтересованным сторонам географические координаты объектов, включенных в Список всемирного наследия, а также объектов национального значения, чтобы предотвратить любой потенциальный ущерб", - сообщили в организации.
Там напомнили, что культурные ценности охраняются международным правом, в частности Гаагской конвенцией 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, включая механизм усиленной защиты, а также Конвенцией 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия.
Ранее агентство ISNA сообщило, что объект культурного наследия ЮНЕСКО - дворец Голестан в Тегеране - был поврежден в ходе воздушной атаки США и Израиля.
Зеркальный портик одного из дворцов Голестана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
