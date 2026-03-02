Рейтинг@Mail.ru
22:25 02.03.2026
Постпред Израиля в ООН заявил, что у него нет данных об ударе по школе
Постпред Израиля в ООН заявил, что у него нет данных об ударе по школе
Постпред Израиля в ООН заявил, что у него нет данных об ударе по школе

Данон заявил, что у него нет точной информации об ударе по школе в Иране

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
ООН, 2 мар - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, комментируя удар по школе в Иране, заявил, что точной информации на этот счет у него нет, и повторил тезис, что Израиль бьет по военным объектам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран сообщал об ударах по меньшей мере по двух школам в стране: в одном случае погибли не менее 170 человек, в другом - по меньшей мере пять.
Вчера, 19:57
"Я видел разные сообщения. В некоторых сообщениях говорится, что на самом деле КСИР атаковали школу. У меня нет точной информации, но я скажу вам, что мы сожалеем о гибели любых гражданских", - сказал Данон журналистам.
"Мы наносим удары по военным объектам", - продолжил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИранТегеран (город)ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
