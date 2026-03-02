Постпред Израиля в ООН заявил, что у него нет данных об ударе по школе

ООН, 2 мар - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, комментируя удар по школе в Иране, заявил, что точной информации на этот счет у него нет, и повторил тезис, что Израиль бьет по военным объектам.

Тегеран сообщал об ударах по меньшей мере по двух школам в стране: в одном случае погибли не менее 170 человек, в другом - по меньшей мере пять.

"Я видел разные сообщения. В некоторых сообщениях говорится, что на самом деле КСИР атаковали школу. У меня нет точной информации, но я скажу вам, что мы сожалеем о гибели любых гражданских", - сказал Данон журналистам.

"Мы наносим удары по военным объектам", - продолжил он.