Постпред Израиля в ООН заявил, что у него нет данных об ударе по школе

ООН, 2 мар - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, комментируя удар по школе в Иране, заявил, что точной информации на этот счет у него нет, и повторил тезис, что Израиль бьет по военным объектам.
Тегеран сообщал об ударах по меньшей мере по двух школам в стране: в одном случае погибли не менее 170 человек, в другом - по меньшей мере пять.
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
"Я видел разные сообщения. В некоторых сообщениях говорится, что на самом деле КСИР атаковали школу. У меня нет точной информации, но я скажу вам, что мы сожалеем о гибели любых гражданских", - сказал Данон журналистам.
"Мы наносим удары по военным объектам", - продолжил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00