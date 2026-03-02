Рейтинг@Mail.ru
Израиль наносит удары лишь по военным объектам, утверждает постпред при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
21:53 02.03.2026
Израиль наносит удары лишь по военным объектам, утверждает постпред при ООН
Израиль наносит удары лишь по военным объектам, утверждает постпред при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль наносит удары лишь по военным объектам, утверждает постпред при ООН
Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, несмотря на заявления Ирана о большом количестве погибших гражданских, утверждает, что в ходе операции Израиля удары... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:53:00+03:00
2026-03-02T21:53:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
оон
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль наносит удары лишь по военным объектам, утверждает постпред при ООН

Данон: Израиль наносит удары только по военным объектам ИРИ

Истребитель ВВС Израиля F-35I
Истребитель ВВС Израиля F-35I - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I. Архивное фото
ООН, 2 мар - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, несмотря на заявления Ирана о большом количестве погибших гражданских, утверждает, что в ходе операции Израиля удары наносятся только по военным объектам ИРИ.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что число жертв удара США и Израиля по иранской школе для девочек в городе Минаб возросло до 171 человека.
"Мы нацеливаемся на военную инфраструктуру", - сказал Данон журналистам.
По его словам, атаки якобы проходят "прицельно и хирургически".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИзраильИранСШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
