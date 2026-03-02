Рейтинг@Mail.ru
18:42 02.03.2026 (обновлено: 18:51 02.03.2026)
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после очередного ракетного залпа со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов центрального Израиля. Тель-Авив и другие города Израиля с утра 28 февраля регулярно подвергаются ракетным обстрелам из Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
