В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после очередного ракетного залпа со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.