В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве после очередного ракетного залпа со стороны Ирана, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.