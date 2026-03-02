Рейтинг@Mail.ru
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/izrail-2077962267.html
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ
Израильские военные ожидают, что операция против Ирана продлится не менее недели, сообщила в понедельник газета Times of Israel. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:28:00+03:00
2026-03-02T17:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077359845_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea931a9ca24925f8d575f36302c1413c.jpg
https://ria.ru/20260302/khegset-2077954935.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077359845_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1cb309859cfd46a5acaeaf09fc463680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ

Times of Israel: Израиль считает, что операция против Ирана займет больше недели

© REUTERS / Majid AsgaripourОбстановка в Тегеране после израильского удара
Обстановка в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Обстановка в Тегеране после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар – РИА Новости. Израильские военные ожидают, что операция против Ирана продлится не менее недели, сообщила в понедельник газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ – ред.) ожидает, что операция против Ирана продлится не менее недели. В ЦАХАЛ заявили, что намерены нанести серьезный удар по иранским властям, подчеркнув, что для достижения этой цели потребуется больше нескольких дней", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Операция США и Израиля не направлена на смену власти в Иране, заявил Хегсет
Вчера, 17:14
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала