Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ
Израильские военные ожидают, что операция против Ирана продлится не менее недели, сообщила в понедельник газета Times of Israel. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
Новости
ru-RU
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Операция Израиля против Ирана продлится больше недели, пишут СМИ
