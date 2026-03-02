https://ria.ru/20260302/izrail-2077874669.html
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы
ЦАХАЛ зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват