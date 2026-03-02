https://ria.ru/20260302/izrail-2077854308.html
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах" - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечный удар по высокопоставленном члену движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:22:00+03:00
2026-03-02T12:22:00+03:00
2026-03-02T12:35:00+03:00
в мире
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857428_0:192:3100:1936_1920x0_80_0_0_a02c778380d2612b15fcd13fa7d18daf.jpg
https://ria.ru/20260302/dizen-2077797744.html
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857428_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ea529ea02d9791790f5ca0439c43062c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, бейрут
В мире, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Бейрут
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"
Израиль заявил о нанесении удара по члену "Хезболлах" в Бейруте