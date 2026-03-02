Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах" - РИА Новости, 02.03.2026
12:22 02.03.2026 (обновлено: 12:35 02.03.2026)
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечный удар по высокопоставленном члену движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
в мире, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, бейрут
Израиль заявил о нанесении удара по высокопоставленном члену "Хезболлах"

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте удара по Бейруту. 2 марта 2026
Дым на месте удара по Бейруту. 2 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла точечный удар по высокопоставленном члену движения "Хезболлах" в Бейруте.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар по высокопоставленному террористу из организации "Хезболлах" в Бейруте, подробности последуют позже", - говорится в заявлении для прессы.
На Западе сделали резкое заявление из-за ситуации вокруг Ирана
В миреИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаБейрут
 
 
