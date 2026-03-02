https://ria.ru/20260302/izrail-2077822783.html
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране
Провинция Йезд на юге Ирана подверглась ударам со стороны Израиля и США, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана