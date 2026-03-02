Рейтинг@Mail.ru
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/izrail-2077822783.html
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране
Провинция Йезд на юге Ирана подверглась ударам со стороны Израиля и США, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:18:00+03:00
2026-03-02T11:18:00+03:00
в мире
йезд
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017701978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99862327590c79d0be8086ddf04e9b57.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
йезд
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017701978_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_74af5b51364225975c2f19579f3d8e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йезд, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Йезд, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Израиль и США ударили по провинции Йезд, сообщили в Иране

IRNA: Израиль и США атаковали шесть районов Йезда на юге Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский танк
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Провинция Йезд на юге Ирана подверглась ударам со стороны Израиля и США, сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Шесть районов Йезда оказались под воздушной атакой со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреЙездСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала