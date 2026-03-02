Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову на первой неделе марта не смогут передать посылки от родственников из-за технических проблем в СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.