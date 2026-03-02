Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат
16:58 02.03.2026
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат
москва, тимур иванов, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат

Адвокат Балуев: Тимур Иванов проведет неделю без передачек из-за сбоя в СИЗО

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов в суде
Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову на первой неделе марта не смогут передать посылки от родственников из-за технических проблем в СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"На этой неделе не принимают посылки, какой-то технический сбой в СИЗО", - сказал собеседник агентства.
Иванов находится в "Лефортово" по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей. Летом он был осужден по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. В октябре экс-замминистра отправил заявление в московский военкомат с просьбой послать его на СВО, однако ответа не получил, из-за чего подал иск.
В понедельник Мещанский суд Москвы провел беседу по иску, в рамках которой представитель военкомата заявил, что отправил отказ на обращение Иванова почтой в СИЗО.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Суд отказал Тимуру Иванову в допуске нотариуса в СИЗО
МоскваТимур ИвановЛефортовоДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
