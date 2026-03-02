https://ria.ru/20260302/ivanov-2077947508.html
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат - РИА Новости, 02.03.2026
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат
Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову на первой неделе марта не смогут передать посылки от родственников из-за технических проблем в СИЗО "Лефортово",... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:58:00+03:00
2026-03-02T16:58:00+03:00
2026-03-02T16:58:00+03:00
москва
тимур иванов
лефортово
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260302/ivanov-2077947128.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, лефортово, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Лефортово, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов проведет неделю без передачек в СИЗО, заявил адвокат
Адвокат Балуев: Тимур Иванов проведет неделю без передачек из-за сбоя в СИЗО