Суд отказал Тимуру Иванову в допуске нотариуса в СИЗО

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в допуске к нему в СИЗО нотариуса для заверения доверенности на участие адвоката в деле о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала.

"Постановил жалобу заявителя адвоката Балуева на действия следствия оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Заявление в суд было подано из-за запрета следователя пусть к Иванову в СИЗО нотариуса, который потребовался экс-замминистра, чтобы заверить доверенность на участие адвоката в деле о банкротстве, а также по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом, по иску Генпрокуратуры у него было изъято имущество. Позднее Мосгорсуд вернул ему дом в подмосковных Раздорах.

Как указал следователь в суде, оба дела уже были рассмотрены в судах, а значит нарушения прав Иванова не было.

Иванов по видеоконференцсвязи заявил, что допуск нотариуса нужен был, чтобы подписать доверенность на участие адвоката в вышеуказанных делах, и он никогда не запрашивал доверенности по другим поводам, например, на предпринимательскую деятельность, как указывал следователь.

Защита настаивала, что в деле о банкротстве еще не поставлена точка и предстоит апелляция. Кроме того, адвокат Денис Балуев опасается, что ранее изъятый загородный дом в подмосковных Раздорах после решения Мосгорсуда о его возврате Иванову попадет в конкурсную массу для оплаты долгов перед кредиторами.