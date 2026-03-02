https://ria.ru/20260302/ivanov-2077947128.html
Суд отказал Тимуру Иванову в допуске нотариуса в СИЗО
2026-03-02T16:57:00+03:00
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в допуске к нему в СИЗО нотариуса для заверения доверенности на участие адвоката в деле о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Постановил жалобу заявителя адвоката Балуева на действия следствия оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Заявление в суд было подано из-за запрета следователя пусть к Иванову
в СИЗО нотариуса, который потребовался экс-замминистра, чтобы заверить доверенность на участие адвоката в деле о банкротстве, а также по иску Генпрокуратуры
об изъятии имущества.
В ноябре 2025 года Арбитражный суд Москвы
признал Иванова банкротом, по иску Генпрокуратуры у него было изъято имущество. Позднее Мосгорсуд
вернул ему дом в подмосковных Раздорах.
Как указал следователь в суде, оба дела уже были рассмотрены в судах, а значит нарушения прав Иванова не было.
Иванов по видеоконференцсвязи заявил, что допуск нотариуса нужен был, чтобы подписать доверенность на участие адвоката в вышеуказанных делах, и он никогда не запрашивал доверенности по другим поводам, например, на предпринимательскую деятельность, как указывал следователь.
Защита настаивала, что в деле о банкротстве еще не поставлена точка и предстоит апелляция. Кроме того, адвокат Денис Балуев опасается, что ранее изъятый загородный дом в подмосковных Раздорах после решения Мосгорсуда о его возврате Иванову попадет в конкурсную массу для оплаты долгов перед кредиторами.
Иванов находится в СИЗО по делу о взятках, в июле 2025 года суд приговорил экс-замминистра к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы.