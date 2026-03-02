https://ria.ru/20260302/ivanov-2077807829.html
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО
Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы. РИА Новости, 02.03.2026
