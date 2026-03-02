Рейтинг@Mail.ru
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО
10:26 02.03.2026 (обновлено: 10:44 02.03.2026)
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО
Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы. РИА Новости, 02.03.2026
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, общество
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Общество
Военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО

Московский военкомат отказал экс-замминистра обороны Иванову в отправке на СВО

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы.
"Уведомление об отказе было отправлено Иванову по почте", - заявил представитель военкомата.
Мещанский суд Москвы рассматривает иск Иванова, в котором он просит суд признать незаконным бездействие военного комиссариата Москвы и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО. Ответчиком также проходит Минобороны.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
МоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаОбщество
 
 
