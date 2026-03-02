Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Италии попал в скандал после ударов по Ирану
05:11 02.03.2026
Глава минобороны Италии попал в скандал после ударов по Ирану
в мире
дубай
сша
иран
гуидо крозетто
дональд трамп
али хаменеи
министерство обороны италии
дубай
сша
иран
дубай, сша, иран, гуидо крозетто, дональд трамп, али хаменеи, министерство обороны италии, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Гуидо Крозетто, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Министерство обороны Италии, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава минобороны Италии попал в скандал после ударов по Ирану

Министр обороны Италии Крозетто сбежал из Дубая, бросив семью

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, при этом оставив там свою семью. Об этом сообщил сам министр в социальной сети X.
"Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов", — заявил он.
Крозетто добавил, что оставил семью в Дубае, не взяв с собой, потому что она якобы понимает его выбор.
Министр также выразил недовольство полемикой среди парламентариев, которая разгорелась после того, как он не смог улететь из Дубая из-за атаки на аэропорт.
"Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким", — подчеркнул он.
Как сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano, упоминание Крозетто полемики касается нападок, которым он подвергся после того, появилось сообщение о его присутствии в Дубае.
"Эта история нас потрясла, и по этой причине мы направим запрос правительству", — заявил лидер оппозиционного "Движения пять звезд" Риккардо Риккарди в беседе с изданием.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Крозетто прибыл в Дубай на гражданском рейсе, чтобы провести некоторое время с семьей.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
