Глава минобороны Италии попал в скандал после ударов по Ирану

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, при этом оставив там свою семью. Об этом Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, при этом оставив там свою семью. Об этом сообщил сам министр в социальной сети X.

"Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов", — заявил он.

Крозетто добавил, что оставил семью в Дубае , не взяв с собой, потому что она якобы понимает его выбор.

Министр также выразил недовольство полемикой среди парламентариев, которая разгорелась после того, как он не смог улететь из Дубая из-за атаки на аэропорт.

« "Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким", — подчеркнул он.

Как сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano , упоминание Крозетто полемики касается нападок, которым он подвергся после того, появилось сообщение о его присутствии в Дубае.

"Эта история нас потрясла, и по этой причине мы направим запрос правительству", — заявил лидер оппозиционного "Движения пять звезд" Риккардо Риккарди в беседе с изданием.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Крозетто прибыл в Дубай на гражданском рейсе, чтобы провести некоторое время с семьей.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.