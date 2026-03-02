Рейтинг@Mail.ru
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре - РИА Новости, 02.03.2026
01:55 02.03.2026 (обновлено: 02:04 02.03.2026)
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре
в мире
кипр
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
сша
израиль
в мире, кипр, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре

РИА Новости: истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре

© AP Photo / Tsafrir AbayovБританский истребитель Eurofighter Typhoon
Британский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Два истребителя Typhoon вылетели с базы ВВС Британии Акротири на фоне сообщений об угрозе безопасности на британских базах на Кипре, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, первый истребитель (регистрационный номер ZK370) вылетел с базы примерно в 01.33 мск и направляется на восток. Второй (регистрационный номер ZK322) покинул базу примерно в 01.46 мск и патрулирует воздушное пространство к югу от нее.
Также с базы поднялся самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager (регистрационный номер ZZ333), на данный момент он тоже держит путь на восток.
В миреКипрСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
