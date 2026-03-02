https://ria.ru/20260302/istrebiteli-2077759858.html
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре
Два истребителя Typhoon вылетели с базы ВВС Британии Акротири на фоне сообщений об угрозе безопасности на британских базах на Кипре, выяснило РИА Новости на...
Истребители ВВС Британии вылетели с базы на Кипре
