В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Испанский левый политический блок Sumar раскритиковал Евросоюз за "позорную роль" после ударов США и Израиля по Ирану и осудил военную операцию, назвав ее нарушением международного права, заявила в понедельник координатор политической силы Лара Эрнандес.
По ее словам, международное право не является чем-то относительным или произвольным и "не зависит от того, нравится нам тот или иной режим". Она отметила, что помощь иранскому народу не должна осуществляться военным путем.
Она также предупредила о возможных экономических последствиях конфликта, указав на риск закрытия Ормузского пролива, что уже привело к росту цен на нефть более чем на 9%.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.