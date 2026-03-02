В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Испанский левый политический блок Sumar раскритиковал Евросоюз за "позорную роль" после ударов США и Израиля по Ирану и осудил военную операцию, назвав ее нарушением международного права, заявила в понедельник координатор политической силы Лара Эрнандес.

По ее словам, международное право не является чем-то относительным или произвольным и "не зависит от того, нравится нам тот или иной режим". Она отметила, что помощь иранскому народу не должна осуществляться военным путем.