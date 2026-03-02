Рейтинг@Mail.ru
22:06 02.03.2026
В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану
В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану
в мире
иран
сша
израиль
владимир путин
евросоюз
али хаменеи
оон
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, владимир путин, евросоюз, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Путин, Евросоюз, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Испанский левый политический блок Sumar раскритиковал Евросоюз за "позорную роль" после ударов США и Израиля по Ирану и осудил военную операцию, назвав ее нарушением международного права, заявила в понедельник координатор политической силы Лара Эрнандес.
"Прежде всего, мы должны сожалеть о позорной роли Европейского союза в связи с этой империалистической интервенцией, совершенной, как я уже сказала, государством-геноцидником Израилем и режимом (президента США Дональда - ред.) Трампа", - сказала она на пресс-конференции.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 10:14
По ее словам, международное право не является чем-то относительным или произвольным и "не зависит от того, нравится нам тот или иной режим". Она отметила, что помощь иранскому народу не должна осуществляться военным путем.
Она также предупредила о возможных экономических последствиях конфликта, указав на риск закрытия Ормузского пролива, что уже привело к росту цен на нефть более чем на 9%.
Эрнандес заявила, что Испания должна добиваться соблюдения международного права и Устава ООН, а приоритетом для Sumar остается мир и дипломатическое урегулирование.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона
Вчера, 17:23
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
