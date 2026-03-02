МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Ирана в Мадриде, чтобы выразить протест в связи с ударами Тегерана по странам Ближнего Востока, заявил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес.
"Сегодня утром мы вызвали сюда, в министерство иностранных дел, посла Ирана, чтобы передать ему наше неприятие и осуждение этих неоправданных действий Ирана в отношении стран Ближнего Востока, а также, в данном случае, сегодняшних действий против Кипра", - сказал он журналистам.
По его словам, в ходе встречи с иранским дипломатом испанская сторона напомнила о рисках для испанских граждан, находящихся в регионе. В настоящее время там находятся около 30 тысяч испанцев.
Глава МИД сообщил, что провел видеоконференцию с главами 15 испанских посольств в регионе, чтобы получить информацию о ситуации. Он подчеркнул, что приоритетом является сопровождение и помощь тем гражданам, которые пожелают вернуться в Испанию, как только это станет возможным, учитывая, что большая часть воздушного пространства стран региона остается закрытой.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
