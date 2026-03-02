Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона
17:23 02.03.2026
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона - РИА Новости, 02.03.2026
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона
Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Ирана в Мадриде, чтобы выразить протест в связи с ударами Тегерана по странам Ближнего Востока, заявил глава... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:23:00+03:00
2026-03-02T17:23:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
хосе мануэль альбарес
али хаменеи
владимир путин
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, хосе мануэль альбарес, али хаменеи, владимир путин
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Хосе Мануэль Альбарес, Али Хаменеи, Владимир Путин
МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона

Альбарес: МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Ирана в Мадриде, чтобы выразить протест в связи с ударами Тегерана по странам Ближнего Востока, заявил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес.
"Сегодня утром мы вызвали сюда, в министерство иностранных дел, посла Ирана, чтобы передать ему наше неприятие и осуждение этих неоправданных действий Ирана в отношении стран Ближнего Востока, а также, в данном случае, сегодняшних действий против Кипра", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Главы МИД КНР и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Вчера, 16:12
По его словам, в ходе встречи с иранским дипломатом испанская сторона напомнила о рисках для испанских граждан, находящихся в регионе. В настоящее время там находятся около 30 тысяч испанцев.
Альбарес добавил, что Мадрид с большой обеспокоенностью следит за расширением боевых действий в Ливане и считает, что военные действия, начавшиеся в субботу, имеют многочисленные последствия, которые трудно предсказать.
Глава МИД сообщил, что провел видеоконференцию с главами 15 испанских посольств в регионе, чтобы получить информацию о ситуации. Он подчеркнул, что приоритетом является сопровождение и помощь тем гражданам, которые пожелают вернуться в Испанию, как только это станет возможным, учитывая, что большая часть воздушного пространства стран региона остается закрытой.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В МИД России призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
Вчера, 15:12
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранТегеран (город)СШАХосе Мануэль АльбаресАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
