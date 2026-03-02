МИД Испании вызвал посла Ирана из-за ударов по странам региона

МАДРИД, 2 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Ирана в Мадриде, чтобы выразить протест в связи с ударами Тегерана по странам Ближнего Востока, заявил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, в ходе встречи с иранским дипломатом испанская сторона напомнила о рисках для испанских граждан, находящихся в регионе. В настоящее время там находятся около 30 тысяч испанцев.