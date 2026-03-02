Рейтинг@Mail.ru
12:50 02.03.2026 (обновлено: 12:54 02.03.2026)
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
Объект культурного наследия ЮНЕСКО дворец Голестан в Тегеране был поврежден в ходе воздушной атаки США и Израиля, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 02.03.2026
Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Зеркальный портик одного из дворцов "Голестана" в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Объект культурного наследия ЮНЕСКО дворец Голестан в Тегеране был поврежден в ходе воздушной атаки США и Израиля, сообщило агентство ISNA.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Других подробностей о характере повреждений дворцового комплекса, расположенного в центре иранской столицы, нет. Сам объект служил резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране в конца 18 до начала 20 века. Именно Каджары сделали Тегеран столицей Ирана.
Сейчас там расположен музейный комплекс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
