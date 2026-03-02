https://ria.ru/20260302/isna-2077866076.html
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак - РИА Новости, 02.03.2026
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
Объект культурного наследия ЮНЕСКО дворец Голестан в Тегеране был поврежден в ходе воздушной атаки США и Израиля, сообщило агентство ISNA. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:50:00+03:00
2026-03-02T12:50:00+03:00
2026-03-02T12:54:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
юнеско
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106600/31/1066003146_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_3cdb1df8118df5d19dfd191a411d95d8.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106600/31/1066003146_43:0:3499:2592_1920x0_80_0_0_9627803eedccea62a109c4c546a7528f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, юнеско, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, ЮНЕСКО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак
ISNA: в Тегеране в ходе воздушной атаки США поврежден дворец Голестан