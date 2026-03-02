Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026

Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред
23:53 02.03.2026
Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред
До нового соглашения по иранскому ядерному досье было "рукой подать", но США оказались ненадежным партнером в переговорах, говорится в письме, направленном... РИА Новости, 02.03.2026
Новая ядерная сделка США и Ирана была близко, заявил постпред

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. До нового соглашения по иранскому ядерному досье было "рукой подать", но США оказались ненадежным партнером в переговорах, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В то время как переговоры продвигались и до взаимоприемлемого соглашения было рукой подать, Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что они не являются надежным партнером по переговорам и что они используют мирную ядерную программу Ирана в качестве предлога для агрессии", - заявил постпред.
