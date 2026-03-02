https://ria.ru/20260302/iran-2078047088.html
Иран попросил МККК принять меры для защиты гражданского населения
2026-03-02T23:45:00+03:00
ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Иран запросил Международный комитет Красного Креста (МККК) принять меры для защиты гражданского населения на фоне военной агрессии, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В свете мандата МККК
по содействию и обеспечению соблюдения международного гуманитарного права, мы призываем Ваше Превосходительство безоговорочно осудить эти противоправные действия. Кроме того, мы призываем Ваше уважаемое учреждение принять соответствующие меры в рамках своей компетенции для пресечения этих нарушений и защиты гражданского населения и объектов, находящихся под защитой", - говорится в тексте.
Постпред указал, что агрессия США и Израиля сопровождается серьезными нарушениями международного гуманитарного права.
"Преднамеренные и неизбирательные обстрелы гражданского населения и гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения и школы, представляют собой серьезное нарушение основополагающих принципов различия и соразмерности, а также гарантий, предусмотренных Женевскими конвенциями 1949 года и их Дополнительными протоколами", - указал Бахрейни.