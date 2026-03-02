Иран попросил МККК принять меры для защиты гражданского населения

ЖЕНЕВА, 2 мар – РИА Новости. Иран запросил Международный комитет Красного Креста (МККК) принять меры для защиты гражданского населения на фоне военной агрессии, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни президенту организации Мирьяне Сполярич, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Преднамеренные и неизбирательные обстрелы гражданского населения и гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения и школы, представляют собой серьезное нарушение основополагающих принципов различия и соразмерности, а также гарантий, предусмотренных Женевскими конвенциями 1949 года и их Дополнительными протоколами", - указал Бахрейни.