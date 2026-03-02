Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Иран призывает УВКПЧ ООН четко осудить зверские нападения на школу в Минабе, где погиб 171 человек, молчание Управления вызывает тревогу, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.

"Молчание Управления Верховного комиссара в ответ на это зверство вызывает глубокую тревогу. Мы самым решительным образом призываем ваше управление четко и недвусмысленно осудить эти нападения", - указал постпред.

По его словам, такое осуждение "является не только юридическим и моральным императивом в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом, но и важнейшим шагом для защиты прав и достоинства иранского народа".