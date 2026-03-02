Рейтинг@Mail.ru
23:30 02.03.2026
Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Иран призывает УВКПЧ ООН четко осудить зверские нападения на школу в Минабе, где погиб 171 человек, молчание Управления вызывает тревогу, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Молчание Управления Верховного комиссара в ответ на это зверство вызывает глубокую тревогу. Мы самым решительным образом призываем ваше управление четко и недвусмысленно осудить эти нападения", - указал постпред.
По его словам, такое осуждение "является не только юридическим и моральным императивом в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом, но и важнейшим шагом для защиты прав и достоинства иранского народа".
"Нейтральные или двусмысленные заявления в ответ на такие зверства представляют собой глубокую несправедливость по отношению к жертвам и пострадавшим, особенно к женщинам и девочкам", - отметил постпред.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран бьет только по базам США в странах Персидского залива, заявил постпред
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
