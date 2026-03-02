https://ria.ru/20260302/iran-2078045523.html
Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе
Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе - РИА Новости, 02.03.2026
Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе
Иран призывает УВКПЧ ООН четко осудить зверские нападения на школу в Минабе, где погиб 171 человек, молчание Управления вызывает тревогу, говорится в письме,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:30:00+03:00
2026-03-02T23:30:00+03:00
2026-03-02T23:30:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499115_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c39f085e9098932ef35c277493f25dc.jpg
https://ria.ru/20260302/iravani-2078043877.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499115_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_5ea9c1f63b3fc95ca3fd1ab9162aa385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Иран призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе
Бахрейни призвал УВКПЧ ООН осудить нападение на школу в Минабе
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Иран призывает УВКПЧ ООН четко осудить зверские нападения на школу в Минабе, где погиб 171 человек, молчание Управления вызывает тревогу, говорится в письме, направленном постоянным представителем Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, имеющемуся в распоряжении РИА Новости.
"Молчание Управления Верховного комиссара в ответ на это зверство вызывает глубокую тревогу. Мы самым решительным образом призываем ваше управление четко и недвусмысленно осудить эти нападения", - указал постпред.
По его словам, такое осуждение "является не только юридическим и моральным императивом в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом, но и важнейшим шагом для защиты прав и достоинства иранского народа".
"Нейтральные или двусмысленные заявления в ответ на такие зверства представляют собой глубокую несправедливость по отношению к жертвам и пострадавшим, особенно к женщинам и девочкам", - отметил постпред.