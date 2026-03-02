Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
23:27 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2078045301.html
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи принесет США и Израилю лишь позор, заявил в понедельник президент исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:27:00+03:00
2026-03-02T23:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260302/khamenei-2078032255.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин
Убийство Хаменеи принесло лишь позор США и Израилю, заявил президент Ирана

Пезешкиан: убийство Хаменеи опозорило США и Израиль

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи принесет США и Израилю лишь позор, заявил в понедельник президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Убийство великого верховного лидера Ирана принесет США и Израилю лишь позор", - заявил Пезешкиан, текст с его заявлением опубликован в Telegram-канале иранского президента.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Представитель генсека ООН не осудил убийство Хаменеи
Вчера, 21:48
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир Путин
 
 
