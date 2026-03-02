Рейтинг@Mail.ru
Иран будет защищать себя до окончания агрессии, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
23:04 02.03.2026 (обновлено: 23:11 02.03.2026)
Иран будет защищать себя до окончания агрессии, заявил постпред при ООН
Иран будет защищать себя до тех пор, пока продолжается агрессия, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 02.03.2026
иран
оон
в мире
сша
израиль
амир саид иравани
али хаменеи
владимир путин
иран
сша
израиль
иран, оон, в мире, сша, израиль, амир саид иравани, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, ООН, В мире, США, Израиль, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран будет защищать себя до окончания агрессии, заявил постпред при ООН

Постпред при ООН: Иран будет защищать себя, пока продолжается агрессия

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране
ООН, 2 мар - РИА Новости. Иран будет защищать себя до тех пор, пока продолжается агрессия, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
"Пока продолжается агрессия, Иран будет защищать себя решительно и без колебаний", - сказал он журналистам.
Поврежденное здание в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран не ищет войны, но не откажется от суверенитета, заявил постпред в ООН
Вчера, 23:03
Он добавил, что страна не ищет эскалации и войны, но не откажется от своего суверенитета.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Постпред Ирана при ООН обвинил организацию в лицемерии
Вчера, 23:10
 
ИранООНВ миреСШАИзраильАмир Саид ИраваниАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
