Иран будет защищать себя до окончания агрессии, заявил постпред при ООН

ООН, 2 мар - РИА Новости. Иран будет защищать себя до тех пор, пока продолжается агрессия, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.

Он добавил, что страна не ищет эскалации и войны, но не откажется от своего суверенитета.