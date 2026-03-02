https://ria.ru/20260302/iran-2078042228.html
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль сознательно наносят удары по гражданским объектам в Иране в рамках своей операции. РИА Новости, 02.03.2026
