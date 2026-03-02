Рейтинг@Mail.ru
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 02.03.2026 (обновлено: 23:08 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/iran-2078042228.html
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль сознательно наносят удары по гражданским объектам в Иране в рамках своей операции. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T23:01:00+03:00
2026-03-02T23:08:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078042550.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_389614892ddc298cb816e438e57dcc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран, сша, оон, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран, США, ООН, В мире
Израиль нацеливается на гражданские объекты, заявил постпред Ирана при ООН

Иравани: США и Израиль нацеливаются на гражданские объекты в Иране

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар - РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль сознательно наносят удары по гражданским объектам в Иране в рамках своей операции.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Соединенные Штаты и израильский режим целенаправленно наносят удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Школы, больницы, учреждения Красного Полумесяца и жилые здания подверглись атакам", - сказал Иравани журналистам.
Постпред Ирана также заявил, что республика не представляла никакой угрозы и что ее ядерная программа носила мирный характер.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иран будет защищать себя до окончания агрессии, заявил постпред при ООН
Вчера, 23:04
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИзраильИранСШАООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала