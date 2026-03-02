Не менее 47 человек погибли от ударов США и Израиля в провинции Исфахан

Tasnim: не менее 47 человек погибли от ударов США и Израиля в провинции Исфахан

© REUTERS / Mohamed Azakir Дым на месте взрыва в Бейруте © REUTERS / Mohamed Azakir Дым на месте взрыва в Бейруте