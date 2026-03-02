https://ria.ru/20260302/iran-2078041066.html
Не менее 47 человек погибли от ударов США и Израиля в провинции Исфахан
Как минимум 47 человек погибли от ударов США и Израиля в иранской провинции Исфахан с момента начала конфликта, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на РИА Новости, 02.03.2026
