США утверждают, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе
22:47 02.03.2026
США утверждают, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе
в мире
иран
сша
оманский залив
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
оманский залив
в мире, иран, сша, оманский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Оманский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранский эсминец "Дамаванд"
Иранский эсминец "Дамаванд" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Центральное военное командование США (CENTCOM) утверждает, что у Ирана якобы не осталось ни одного из 11 военных кораблей в Оманском заливе в результате продолжающейся операции против исламской республики.
"Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль", - говорится в официальном заявлении командования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США потопили десять иранских кораблей, утверждает Трамп
В миреИранСШАОманский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
