США утверждают, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе
США утверждают, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе
Центральное военное командование США (CENTCOM) утверждает, что у Ирана якобы не осталось ни одного из 11 военных кораблей в Оманском заливе в результате... РИА Новости, 02.03.2026
США утверждают, что у Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе
