США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:17:00+03:00
2026-03-02T22:17:00+03:00
2026-03-02T22:20:00+03:00
сша
юг
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
Новости
ru-RU
