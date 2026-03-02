Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана
22:17 02.03.2026 (обновлено: 22:20 02.03.2026)
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.03.2026
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана

ISNA: США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
"Истребители США и Израиля нанесли авиаудар по рыболовецкому причалу в порту Джаск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара загорелись более 100 рыбацких барж, есть пострадавшие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
