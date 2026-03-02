https://ria.ru/20260302/iran-2078031627.html
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана продлится "столько, сколько потребуется", утверждает постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:42:00+03:00
2026-03-02T21:42:00+03:00
2026-03-02T23:33:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967980907_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_780db7b7e2f6821f5aa9dec0f05361e3.jpg
https://ria.ru/20260302/guterresh--2078018134.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967980907_90:0:2574:1863_1920x0_80_0_0_cc3de27b48b817b8f5604262d259e923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана
Данон: операция Израиля против Ирана будет длиться столько, сколько потребуется