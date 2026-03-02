Рейтинг@Mail.ru
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана
21:42 02.03.2026 (обновлено: 23:33 02.03.2026)
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана продлится "столько, сколько потребуется", утверждает постпред Израиля в ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, израиль, иран, сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Израиля в ООН высказался о сроках операции против Ирана

Данон: операция Израиля против Ирана будет длиться столько, сколько потребуется

© AP Photo / Seth WenigПостоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Архивное фото
ООН, 2 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана продлится "столько, сколько потребуется", утверждает постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
"Столько, сколько потребуется. Это нелегко для людей в Израиле, которые подолгу остаются в приютах. Это нелегко для наших соседних стран... Мы все чем-то жертвуем, но это будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения цели операции", - заявил он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
