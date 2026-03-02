https://ria.ru/20260302/iran-2078023916.html
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш не связывался с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.03.2026
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН
