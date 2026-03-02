Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2078023916.html
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН - РИА Новости, 02.03.2026
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш не связывался с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:04:00+03:00
2026-03-02T21:04:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
стефан дюжаррик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077570782.html
сша
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, персидский залив, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, стефан дюжаррик
В мире, США, Иран, Персидский залив, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН, Стефан Дюжаррик
Гутерреш не связывался с Трампом, заявил представитель генсека ООН

Дюжаррик: Гутерреш не связывался с Трампом по поводу ситуации с Ираном

© POOL | Перейти в медиабанкГенсекретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не связывался с президентом США Дональдом Трампом в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Он не разговаривал с президентом Трампом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он также уточнил, что Гутерреш не общался с израильским премьером Нетаньяху.
При этом представитель генсека подчеркнул, что Гутерреш позднее в понедельник поприветствует первую леди США Меланью Трамп, которая будет председательствовать на заседании СБ ООН.
Дюжаррик добавил, что с момента начала конфликта Гутерреш находился на связи с представителям стран Персидского залива.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В ООН поставили на место фон дер Ляйен после слов об Иране
1 марта, 03:02
 
В миреСШАИранПерсидский заливАнтониу ГутеррешДональд ТрампООНСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала