Израиль и США нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе, заявили в Иране
20:50 02.03.2026 (обновлено: 21:13 02.03.2026)
Израиль и США нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе, заявили в Иране
США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе, заявил вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 02.03.2026
Израиль и США нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе, заявили в Иране

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. США и Израиль дважды атаковали ядерный объект в Натанзе, заявил вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натанзе", — говорится в заявлении в Telegram-канале организации.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов
Вчера, 20:38
Ранее в понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что мирные ядерные объекты в Иране, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, должны быть защищены от атак. Он подчеркнул, что попытки западных стран лишить Тегеран права на мирное использование атомной энергии противоречат режиму ядерного распространения.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Вчера, 20:16
 
