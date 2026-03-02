В Иране обвинили Израиль в атаке на саудовский НПЗ

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник.
В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар, и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
"Сегодняшнее нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом. Цель Израиля заключается в отвлечении внимания стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на гражданские объекты в Иране", - сказал источник агентству.
Собеседник агентства подчеркнул, что Иран продолжит наносить удары без колебаний по всем американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, но нефтяные объекты Саудовской Аравии не входили в число целей иранских ударов.
"Согласно данным, предоставленным нам разведывательными источниками, порт Фуджейра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в операции "под ложным флагом", израильский режим намерен атаковать его", - добавил источник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.