Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты - РИА Новости, 02.03.2026
20:16 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Иран производит хорошие ракеты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Мы уничтожаем ракетные возможности Ирана, и вы видите, как это происходит ежечасно, а также их способность производить совершенно новые ракеты - они делают довольно хорошие", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Заголовок открываемого материала