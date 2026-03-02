Рейтинг@Mail.ru
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне - РИА Новости, 02.03.2026
19:59 02.03.2026
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне
Иран нанес удары по "оставшимся" объектам морского флота США в Бахрейне, уничтожил их, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне

КСИР: Иран уничтожил оставшиеся объекты морского флота США в Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по "оставшимся" объектам морского флота США в Бахрейне, уничтожил их, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Оставшиеся объекты военно-морского флота США в Бахрейне были поражены и уничтожены шестью беспилотниками", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Fars.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
