Иран уничтожил "оставшиеся" объекты морского флота США в Бахрейне
Иран нанес удары по "оставшимся" объектам морского флота США в Бахрейне, уничтожил их, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:59:00+03:00
в мире
бахрейн
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
иран
сша
