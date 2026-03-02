https://ria.ru/20260302/iran-2078007988.html
Иран нанес удары по базе США Аль-Минхад в ОАЭ
Иран нанес удары по командному центру на базе США Аль-Минхад в ОАЭ с использованием шести беспилотников и пяти баллистических ракет, сообщил Корпус стражей... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:49:00+03:00
