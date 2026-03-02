Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по базе США Арифджан в Кувейте - РИА Новости, 02.03.2026
19:45 02.03.2026 (обновлено: 20:47 02.03.2026)
Иран нанес удары по базе США Арифджан в Кувейте
Иранские военные нанесли удары по базе США Арифджан в Кувейте при помощи 12 беспилотников, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
сша
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
кувейт
иран
РИА Новости
сша, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран
США, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран
© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по базе США Арифджан в Кувейте при помощи 12 беспилотников, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Американская база Арифджан в Кувейте была атакована 12 беспилотниками", — говорится в заявлении пресс-службы КСИР, его цитирует иранское агентство Fars.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
