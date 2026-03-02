https://ria.ru/20260302/iran-2078006879.html
Иран нанес удары по базе США Арифджан в Кувейте
Иран нанес удары по базе США Арифджан в Кувейте - РИА Новости, 02.03.2026
Иран нанес удары по базе США Арифджан в Кувейте
Иранские военные нанесли удары по базе США Арифджан в Кувейте при помощи 12 беспилотников, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
