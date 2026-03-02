Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на экономику - РИА Новости, 02.03.2026
19:39 02.03.2026
Эксперт рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на экономику
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет создавать недопустимые экономические издержки для стран Персидского залива, Тегеран ждет, что они уже на... РИА Новости, 02.03.2026
© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке будет создавать недопустимые экономические издержки для стран Персидского залива, Тегеран ждет, что они уже на следующей неделе начнут обращаться к США с просьбами о деэскалации, считает военный эксперт Борис Рожин.
"Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации", – сказал Рожи в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в направлении американских баз
