19:37 02.03.2026
Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране
в мире, сша, колумбия, иран, али хаменеи, густаво петро, владимир путин
В мире, США, Колумбия, Иран, Али Хаменеи, Густаво Петро, Владимир Путин
Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране

Президент Колумбии Петро назвал иллюзорной возможность революции в Иране

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Революция в Иране иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии является глупостью - демократизация общества не может быть навязана, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Революция там иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии - глупость", - написал Петро в соцсети X, комментируя публикации с прогнозами ситуации в Иране.
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
КСИР Ирана подтвердил начало новой атаки против США и Израиля
Вчера, 19:21
По его словам, ошибочно считать конфликт вокруг Ирана столкновением цивилизаций, поскольку против этой страны выступают с нарушением международного права только США и Израиль, а также некоторые европейские страны.
"Большинство европейских стран, те же государства Персидского залива, также подвергшиеся нападениям со стороны Ирана, стремясь к арабскому единству, Латинская Америка и Африка могли бы добиться немедленного возвращения к мирным переговорам и международному праву", - добавил президент Колумбии.
Риск для человечества в складывающейся ситуации, по его словам, огромен. Он указал на "надвигающийся геноцид" и подчеркнул, что решения "должны определяться разумом".
Правительство США, как подчеркнул политик, несет большую ответственность перед человечеством - знамя демократии и свободы должно сопровождать борьбу народов, а не подменять собой народную волю.
"Демократизация общества достигается только через его собственную историю и его собственную борьбу, никто не может навязать демократию. Военная реакция народов в союзе против правительств, как это произошло против Гитлера, возникает лишь тогда, когда существует подлинная угроза человечеству", - добавил Петро.
Дым на месте удара по Тегерану
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В мире, США, Колумбия, Иран, Али Хаменеи, Густаво Петро, Владимир Путин
 
 
