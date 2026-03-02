Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране

МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Революция в Иране иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии является глупостью - демократизация общества не может быть навязана, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Революция там иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии - глупость", - написал Петро в соцсети X, комментируя публикации с прогнозами ситуации в Иране

По его словам, ошибочно считать конфликт вокруг Ирана столкновением цивилизаций, поскольку против этой страны выступают с нарушением международного права только США Израиль , а также некоторые европейские страны.

Риск для человечества в складывающейся ситуации, по его словам, огромен. Он указал на "надвигающийся геноцид" и подчеркнул, что решения "должны определяться разумом".

Правительство США, как подчеркнул политик, несет большую ответственность перед человечеством - знамя демократии и свободы должно сопровождать борьбу народов, а не подменять собой народную волю.

"Демократизация общества достигается только через его собственную историю и его собственную борьбу, никто не может навязать демократию. Военная реакция народов в союзе против правительств, как это произошло против Гитлера, возникает лишь тогда, когда существует подлинная угроза человечеству", - добавил Петро.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.