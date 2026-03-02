https://ria.ru/20260302/iran-2078002569.html
Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране
Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Президент Колумбии назвал иллюзорной возможность революции в Иране
Революция в Иране иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии является глупостью - демократизация... РИА Новости, 02.03.2026
МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Революция в Иране иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии является глупостью - демократизация общества не может быть навязана, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Революция там иллюзорна из-за широкой народной базы, защищающей теократическую систему, а возвращение к монархии - глупость", - написал Петро
в соцсети X, комментируя публикации с прогнозами ситуации в Иране
.
По его словам, ошибочно считать конфликт вокруг Ирана столкновением цивилизаций, поскольку против этой страны выступают с нарушением международного права только США
и Израиль
, а также некоторые европейские страны.
"Большинство европейских стран, те же государства Персидского залива
, также подвергшиеся нападениям со стороны Ирана, стремясь к арабскому единству, Латинская Америка
и Африка
могли бы добиться немедленного возвращения к мирным переговорам и международному праву", - добавил президент Колумбии
.
Риск для человечества в складывающейся ситуации, по его словам, огромен. Он указал на "надвигающийся геноцид" и подчеркнул, что решения "должны определяться разумом".
Правительство США, как подчеркнул политик, несет большую ответственность перед человечеством - знамя демократии и свободы должно сопровождать борьбу народов, а не подменять собой народную волю.
"Демократизация общества достигается только через его собственную историю и его собственную борьбу, никто не может навязать демократию. Военная реакция народов в союзе против правительств, как это произошло против Гитлера, возникает лишь тогда, когда существует подлинная угроза человечеству", - добавил Петро.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.