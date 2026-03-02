https://ria.ru/20260302/iran-2078002475.html
СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в направлении американских баз
Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в направлении американских баз на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:36:00+03:00
2026-03-02T19:36:00+03:00
2026-03-02T19:38:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
иран
сша
ближний восток
Новости
ru-RU
Nour News: Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американских баз