Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии отметили угрозу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077999861.html
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии отметили угрозу на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии отметили угрозу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии отметили угрозу на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре в свете конфликта вокруг Ирана отметили чреватость... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:18:00+03:00
2026-03-02T19:18:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077948630_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_cb01a639eb691c5b89aff383abd85ab2.jpg
https://ria.ru/20260302/lavrov-2077997333.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077948630_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_58c0b7e498ce7e536a7989551799497d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии отметили угрозу на Ближнем Востоке

Лавров и Фархан отметили угрозы от эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре в свете конфликта вокруг Ирана отметили чреватость эскалации последствиями для всего Ближнего Востока, сообщили в МИД РФ.
"Констатировано, что беспрецедентная эскалация конфликта чревата непредсказуемыми последствиями для всего региона (Ближнего Востока - ред.)", - говорится в сообщении о разговоре министров.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 19:09
 
В миреИранБлижний ВостокСШАСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала