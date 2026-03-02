https://ria.ru/20260302/iran-2077998528.html
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке
Россия и Саудовская Аравия выступают за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2026
