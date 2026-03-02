Рейтинг@Mail.ru
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/iran-2077998528.html
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке
Россия и Саудовская Аравия выступают за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:12:00+03:00
2026-03-02T19:12:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
саудовская аравия
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077919918_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_d45d4275cc551cde8dda8c967e6d1285.jpg
https://ria.ru/20260302/lavrov-2077997333.html
россия
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077919918_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_285b7ab45c135914b526cc93e49e38cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, саудовская аравия, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке

МИД: Москва и Эр-Рияд выступают за остановку боевых действий на Ближнем Востоке

© Кадр видео из соцсетейПоврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Поврежденная в результате авиаудара детская площадка в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступают за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ.
В понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана аль Сауда.
"Министры подчеркнули, что Россия и КСА выступают за немедленное прекращение любых боевых действий и за принятие в первоочередном порядке мер по недопущению атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры как Ирана, так и его соседей", - говорится в сообщении российского МИД по итогам разговора.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию вокруг Ирана
Вчера, 19:09
 
В миреРоссияБлижний ВостокСаудовская АравияСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала