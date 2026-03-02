https://ria.ru/20260302/iran-2077991607.html
В Иране сообщили о новой ракетной атаке на Израиль
Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 02.03.2026
IRIB: Иран запустил новые ракеты в сторону Израиля