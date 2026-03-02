Восьмерых россиян эвакуировали из Ирана через туркменскую границу

АШХАБАД, 2 мар – РИА Новости. Восемь россиян эвакуированы из Ирана через туркменскую границу, сообщил РИА Новости советник, заведующий консульским отделом посольства РФ в Ашхабаде Игорь Самошкин.

"Туркменская сторона получает запрос на визу или россияне приезжают к границе, чтобы получить визу на въезд, соответственно, нас информируют (о прибытии граждан – ред.)", – отметил он, добавив, что пока новых обращений не поступало.