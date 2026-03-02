Рейтинг@Mail.ru
Восьмерых россиян эвакуировали из Ирана через туркменскую границу
18:33 02.03.2026
Восьмерых россиян эвакуировали из Ирана через туркменскую границу
Восьмерых россиян эвакуировали из Ирана через туркменскую границу

РИА Новости: восемь россиян покинули Иран через туркменскую границу

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
АШХАБАД, 2 мар – РИА Новости. Восемь россиян эвакуированы из Ирана через туркменскую границу, сообщил РИА Новости советник, заведующий консульским отделом посольства РФ в Ашхабаде Игорь Самошкин.
"Восемь россиян вчера прошли границу через пропускной пункт "Сарахс", туркменская сторона их привезла в Ашхабад, разместила в отеле. Мы их, разумеется, встретили, помогли с размещением", – сказал Самошкин.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
Вчера, 18:12
В понедельник все они вылетели рейсом авиакомпании S7 в Москву, уточнил собеседник агентства.
Дипломат также разъяснил порядок действий для россиян, желающих покинуть Иран сухопутным маршрутом через Туркмению. По его словам, для этого необходимо предварительно обратиться в посольство РФ в Иране. Российская дипмиссия в свою очередь информирует туркменскую сторону о запросе.
"Туркменская сторона получает запрос на визу или россияне приезжают к границе, чтобы получить визу на въезд, соответственно, нас информируют (о прибытии граждан – ред.)", – отметил он, добавив, что пока новых обращений не поступало.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Захарова: более шести тысяч россиян обратились в генконсульство в Дубае
Вчера, 17:30
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В мире Иран Россия США Владимир Путин Али Хаменеи S7 Airlines Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
