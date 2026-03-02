Восьмерых россиян эвакуировали из Ирана через туркменскую границу

АШХАБАД, 2 мар – РИА Новости. Восемь россиян эвакуированы из Ирана через туркменскую границу, сообщил РИА Новости советник, заведующий консульским отделом посольства РФ в Ашхабаде Игорь Самошкин.
"Восемь россиян вчера прошли границу через пропускной пункт "Сарахс", туркменская сторона их привезла в Ашхабад, разместила в отеле. Мы их, разумеется, встретили, помогли с размещением", – сказал Самошкин.
"Туркменская сторона получает запрос на визу или россияне приезжают к границе, чтобы получить визу на въезд, соответственно, нас информируют (о прибытии граждан – ред.)", – отметил он, добавив, что пока новых обращений не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.