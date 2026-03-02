https://ria.ru/20260302/iran-2077984612.html
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек - РИА Новости, 02.03.2026
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И заявил, что число жертв удара США и Израиля по иранской школе для... РИА Новости, 02.03.2026
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек
Число жертв при ударе США и Израиля по школе в Иране выросло до 171 человека