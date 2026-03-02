Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек
18:29 02.03.2026 (обновлено: 18:38 02.03.2026)
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек
Число жертв удара по школе в Иране превысило 170 человек

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И заявил, что число жертв удара США и Израиля по иранской школе для девочек в городе Минаб возросло до 171 человека.
"Аракчи, указав на последние убийства детей, в частности 171 девочки из начальной школы в Минабе, а также нападения на иранские больницы, заявил об ответственности мирового сообщества за осуждение военной агрессии Израиля и США в отношении Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Моя дочь под завалами. Среди руин школы в Иране продолжают искать тела детей - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Моя дочь под завалами". Среди руин школы в Иране ищут тела детей
Вчера, 14:15
 
В миреИранЮгСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильАббас АракчиВан И (политик)
 
 
