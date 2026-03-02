https://ria.ru/20260302/iran-2077974759.html
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля - РИА Новости, 02.03.2026
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
Иран нанес удары по 60 "стратегическим целям" и 500 военным пунктам США и Израиля, выпустив более 700 беспилотников и сотни ракет, сообщил Корпус стражей... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:01:00+03:00
2026-03-02T18:01:00+03:00
2026-03-02T18:11:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077610563_0:85:3070:1812_1920x0_80_0_0_50f1f7a91997b07450e938268873d59b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077957574.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077610563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f3b00111669be49499f28ce1e162b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля за 2 суток