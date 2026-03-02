Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
18:01 02.03.2026 (обновлено: 18:11 02.03.2026)
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля
Иран нанес удары по 60 "стратегическим целям" и 500 военным пунктам США и Израиля, выпустив более 700 беспилотников и сотни ракет, сообщил Корпус стражей... РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля

Иран заявил о нанесении ударов по 500 военным пунктам США и Израиля за 2 суток

© REUTERS / Ronen ZvulunСотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль
Сотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Ronen Zvulun
Сотрудники экстренных служб на месте иранского ракетного удара в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по 60 "стратегическим целям" и 500 военным пунктам США и Израиля, выпустив более 700 беспилотников и сотни ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженный сил Ирана).
"Отважные сыны вооруженных сил с начала войны атаковали 60 стратегических целей и 500 военных пунктов США и сионистского режима и, запустив более 700 беспилотников и сотни ракет... смогли превзойти (показатели) 12-дневной войны лишь за последние 48 часов в войне с агрессорами", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
