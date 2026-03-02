https://ria.ru/20260302/iran-2077974594.html
Иран ударил по разведывательным центрам США в Персидском заливе
Иран ударил по разведывательным центрам США в Персидском заливе - РИА Новости, 02.03.2026
Иран ударил по разведывательным центрам США в Персидском заливе
Военно-морские и воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по разведывательным центрам США в Персидском... РИА Новости, 02.03.2026
Иран ударил по разведывательным центрам США в Персидском заливе
Иран нанес удары по объектам США в Персидском заливе и Израиля в Беэр-Шеве