Иран ударил по разведывательным центрам США в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Военно-морские и воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе, а также по промышленному коммуникационному комплексу Израиля в Беэр-Шеве, следует из заявления пресс-службы КСИР.