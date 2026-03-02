CNN: при атаке на Иран пострадали 18 американских военных

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Восемнадцать американских военных были серьезно ранены в ходе операции США и Израиля против Ирана, объявил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов.
В понедельник Центральное командование заявило, что число погибших от ответных атак Ирана американских военных увеличилось до четырех.
"Восемнадцать военных были серьезно ранены в ходе военной операции США против Ирана, сообщил представитель Центрального командования Тим Хокинс", - говорится в сообщении канала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
