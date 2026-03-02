CNN: при атаке на Иран пострадали 18 американских военных

В понедельник Центральное командование заявило, что число погибших от ответных атак Ирана американских военных увеличилось до четырех.

"Восемнадцать военных были серьезно ранены в ходе военной операции США против Ирана, сообщил представитель Центрального командования Тим Хокинс", - говорится в сообщении канала.