CNN: при атаке на Иран пострадали 18 американских военных
18:00 02.03.2026 (обновлено: 18:04 02.03.2026)
CNN: при атаке на Иран пострадали 18 американских военных
в мире
иран
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
сша
израиль
CNN: при атаке на Иран пострадали 18 американских военных

CNN: число пострадавших при атаке на Иран американских военных возросло до 18

© Фото : U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Восемнадцать американских военных были серьезно ранены в ходе операции США и Израиля против Ирана, объявил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов.
В понедельник Центральное командование заявило, что число погибших от ответных атак Ирана американских военных увеличилось до четырех.
"Восемнадцать военных были серьезно ранены в ходе военной операции США против Ирана, сообщил представитель Центрального командования Тим Хокинс", - говорится в сообщении канала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В миреИранВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
