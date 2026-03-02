Операция США против Ирана длительно планировалась, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана стала кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки, утверждает председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
"С американской стороны это стало кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки и оттачивания навыков в отношении этой конкретной группы целей", - сказал Кейн на пресс-конференции.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
