Операция США против Ирана длительно планировалась, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.03.2026
17:35 02.03.2026
Операция США против Ирана длительно планировалась, заявили в Пентагоне
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
2026
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана стала кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки, утверждает председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
"С американской стороны это стало кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки и оттачивания навыков в отношении этой конкретной группы целей", - сказал Кейн на пресс-конференции.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана
Вчера, 16:47
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Заголовок открываемого материала