Операция США против Ирана длительно планировалась, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана стала кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки, утверждает председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

"С американской стороны это стало кульминацией многомесячной, а в некоторых случаях и многолетней целенаправленной подготовки и оттачивания навыков в отношении этой конкретной группы целей", - сказал Кейн на пресс-конференции.