"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Международное сообщество разделилось на сторонников и противников нападения США и Израиля на Иран. При этом Тегеран заставил соседей задуматься о том, что Вашингтон не обеспечивает безопасность союзников, а, наоборот, создает для них новые угрозы. О последствиях американской агрессии — в материале РИА Новости.

От любви до ненависти

Владимир Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права".

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище

"В России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами", — отметил российский лидер.

Действия США и Израиля свели на нет прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. "Имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права", — подчеркнул Путин.

МИД России и Китая осудили нападение на Иран и запросили срочное заседание Совбеза ООН.

"Со своей стороны выступаем за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий и принятие — в качестве безусловного приоритета — исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах региона", — указали в российском министерстве.

МИД Индии отреагировал в том же духе. "Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первоочередное внимание безопасности гражданского населения. Необходимо продолжать диалог и дипломатию для снижения напряженности и решения основных проблем. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств", — говорится в официальном коммюнике.

В свою очередь, Евросоюз осудил не агрессию США и Израиля, а ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. "Нападение Ирана на ряд стран Ближнего Востока непростительно. <…> Эти события не должны привести к дальнейшей эскалации, которая может угрожать региону, Европе и другим регионам, с непредсказуемыми последствиями", — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

© REUTERS / Kuba Stezycki Глава дипломатии ЕС Кая Каллас © REUTERS / Kuba Stezycki Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал Тегерану подчиниться воле США.

"Иранский режим должен понять, что не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, положив конец своей ядерной и баллистической программе, а также подрывной деятельности в регионе. <…> Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке", — сообщил он.

Премьер-министр Кир Стармер разрешил США использовать британские военные базы для нанесения ударов по Ирану. А канцлер Германии Фридрих Мерц призвал положить конец "разрушительной игре ослабленного режима".

© AP Photo / Jonathan Brady Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © AP Photo / Jonathan Brady Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Впрочем, не все на Западе обрадовались американо-израильской агрессии. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал Вашингтон и Тель-Авив за "односторонние боевые действия, которые несут эскалацию и ведут к установлению более неопределенного и враждебного мирового порядка". Также в Мадриде заверили, что США не использовали и не будут использовать испанские военные базы для войны с Тегераном.

Ближайшее окружение

Страны Ближнего Востока возмущены ответными ударами Ирана.

"Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает вопиющую иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании", — негодуют в Эр-Рияде.

В то же время телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что в Саудовской Аравии жалуются на США. Один из чиновников выразил недовольство тем, что Вашингтон сосредоточился на безопасности Израиля, а судьба монархий Персидского залива Белый дом не волнует.

Глава МИД Омана Бадр бен Хамад Аль Бусаиди вовсе не стал критиковать Тегеран за эти удары. Ключевой посредник между США и Ираном, он крайне огорчен тем, что переговоры сорвались.

© AP Photo / Vahid Salemi Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране

"Это не отвечает ни интересам Соединенных Штатов, ни делу мира во всем мире. И я молюсь за невинных, которые пострадают", — подчеркнул министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на возобновлении дипломатических усилий. В его канцелярии подтвердили готовность оказать всяческую поддержку мирному процессу. Вместе с тем Анкара не приветствовала удары Тегерана по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Ираке осудили убийство Хаменеи, в Багдаде митингующие попытались ворваться в американское посольство.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Хаменеи. По стране прокатилась волна антиамериканских протестов, в стычках с силовиками погибли 20 человек, более ста пострадали.

Планы на будущее

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", американист Андрей Кортунов считает, что некоторые страны Персидского залива могут присоединиться к войне на стороне США и Израиля.

"Большого энтузиазма в регионе по этому поводу не предвидится. Скорее, возникнут серьезные претензии к США, потому что Вашингтон разжег войну, в которой многие пострадают. Надежность американских гарантий безопасности уже подвергается сомнению", — отметил он на круглом столе в РИА Новости.

То же самое, по его мнению, касается стран Европы. После проамериканских заявлений там больше обеспокоятся повышением цен на нефть. В общем, вполне может повториться история с американским вторжением в Ирак в 2003 году.

© REUTERS / Majid Asgaripour Антиамериканский баннер в Тегеране © REUTERS / Majid Asgaripour Антиамериканский баннер в Тегеране

"Выступая перед конгрессом, Дональд Трамп сказал, что партнеры восхищены его победами. <...> В связи с этим в соцсетях он вполне способен объявить о расширении антииранской коалиции, но на практике что-то подобное вряд ли реально", — полагает руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАН Галина Царегородцева.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что Турция тоже не станет поддерживать США в войне против Ирана, так как это грозит эскалацией конфликта с курдами.

© REUTERS / Majid Asgaripour Тегеран, столица Ирана © REUTERS / Majid Asgaripour Тегеран, столица Ирана

"Что касается Великобритании, то Лондону хотелось бы, чтобы первой в войну вступила Франция. Тогда удалось бы остаться в тени Парижа, чтобы не вывозить из региона порядка 70 тысяч своих граждан. При этом Макрон готов отправить к берегам Ирана флот, но ему еще нужно доплыть", — указал он.