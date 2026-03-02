Рейтинг@Mail.ru
Иран продолжит политику добрососедства, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2026
17:08 02.03.2026
Иран продолжит политику добрососедства, заявил посол
Иран продолжит политику добрососедства, заявил посол
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран продолжит политику добрососедства, заявил посол

Посол Джалали: Иран намерен продолжать политику добрососедства

Казем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Иран продолжит политику добрососедства, но требует от стран региона не допускать использование их территории для агрессии, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Исламская Республика Иран полна решимости продолжать свою политику добрососедства и дружбы со всеми странами региона. В то же время, учитывая основополагающий принцип международного права, запрещающий любое участие в акте агрессии против другой страны, она требует от всех стран региона ответственности за предотвращение злоупотребления их объектами и территорией", - написал посол в статье для РИА Новости.
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
